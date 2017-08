“Wat is het nut van opstapklassen als je niet in de F1 geraakt?”

20 augustus 2017 — Rene Rosin, de teammanager van Prema Racing en teambaas van Charles Leclerc, heeft ernstige kritiek op het systeem van opstapklassen richting de Formule 1 omdat zelfs de echt grote talenten zo goed als niet kunnen doorstoten tot de Formule 1.



“Rijders zoals Antonio Giovinazzi, Pierre Gasly en Charles Leclerc zouden in de Formule 1 moeten zitten en dit omdat ze het echt verdienen,” aldus Rene Rosin van Prema Racing tegenover ‘Autosport’. “Hoe Charles het dit jaar doet, dat is echt ongelooflijk en hij verdient dan ook een kans.”

Charles Leclerc mocht al testen voor het F1-team van Ferrari en staat momenteel solide aan de leiding in de Formule 2. Grote vraag is echter of we Leclerc volgend jaar in de Formule 1 zullen zien en daar stelt ook Rosin zich ernstige vragen bij.

“Ik vind dat ze hem in een F1-bolide moeten zetten, wat is anders het nu van junior-raceklassen? Wat is het nut van de Formule 1 indien we de beste rijders daar niet toelaten?”

Rosin maakt ook de vergelijking met wat onze landgenoot Stoffel Vandoorne is overkomen. Vandoorne werd in 2015 GP2-kampioen maar kreeg voor 2016 geen racezitje in de F1. Vandoorne nam toen deel aan de Japanse Super Formula in afwachting van uiteindelijk een racezitje bij McLaren dit seizoen.

“Stoffel Vandoorne zit nu in de Formule 1 maar ook hij werd na zijn GP2-titel geparkeerd in de Super Formula,” aldus Rosin. “Indien deze rijders niet in de Formule 1 geraken, wat is dan het nut van de Formule 2, Formule 3 en Formule 4. Die jonge gasten dromen allemaal van de Formule 1 maar als ze er niet kunnen geraken, wat voor nut heeft het dan?”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout