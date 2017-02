Wehrlein: “Hopelijk kan ik aan de tweede test deelnemen”

28 februari 2017 — Pascal Wehrlein kan niet deelnemen aan de eerste F1-wintertest. De Duitser stelt al zijn hoop nu op de tweede wintertest.



Wehrlein moet de eerste wintertest aan zich laten passeren. De Duitser crashte tijdens de Race of Champions en blijft op doktersadvies uit voorzorg aan de kant. Wehrlein was gisteren echter wel aanwezig toen de eerste wintertest van start ging.

“Ik voel me oké,” aldus Wehrlein. “Ik heb geen pijn, niets. Het is puur uit voorzorg om eventuele bijkomende blessures te vermijden.”

“Ik hoop dat ik volgende week kan rijden. Momenteel bestaat daar nog geen duidelijkheid over omdat ik eind deze week opnieuw een medische controle moet ondergaan. Ik zal enkele dokters zien en we zullen zien wat dat geeft. Ik hoop dat ze me groen licht zullen geven en indien alles goed is dan zal ik terug kunnen racen.”

Wehrlein was naar eigen zeggen wel verrast toen hij las dat hij nekproblemen zou hebben, iets dat volgens hemzelf helemaal niet het geval is.

“Het is gewoon mijn rug. Ik was verrast dat er over mijn nek werd geschreven, die is immers volledig in orde. Enkel tijdens de eerste dagen na een crash voelde ik wat. Dat is echter volledig normaal en momenteel heb ik helemaal geen pijn. Ik voel me goed en werk mijn trainingsprogramma af. Ik kan niet wachten om opnieuw in de wagen te stappen,” besloot Wehrlein.

Vandaag zal Antonio Giovinazzi Pascal Wehrlein tijdens de tweede testdag vervangen en de werkzaamheden op zich nemen.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout