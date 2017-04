Wehrlein mist ook GP van China

03 april 2017 — Nadat Pascal Wehrlein de seizoensopener in Australië al miste na zijn ongeluk tijdens de 'Race of Champions', zal de Duitser ook komend weekend niet deelnemen aan de GP van China.



Pascal Wehrlein voelde tijdens de oefensessies voorafgaand aan de GP van Australië aan niet voldoende fit te zijn om een volledige race te rijden, nadat hij tijdens de ‘Race of Champions’ crashte.

Door de crash heeft het Mercedes-talent een rugblessure, waardoor hij eerder ook de eerste week van de wintertests aan zich voorbij moest laten gaan. Daarnaast kon hij zich ook niet voldoende voorbereiden op het nieuwe en fysiek veeleisende F1-seizoen.

Antonio GIovinazzi, reserverijder bij Ferrari, moest Wehrlein noodgedwongen vervangen in Australië en het ziet er naar uit dat hij de komende races ook nog achter het stuur van de Sauber zal zitten.

Sauber hoopt dat Wehrlein zijn debuut voor het team kan maken in Bahrein maar het vreest dat Wehrlein zal moeten wachten tot de GP van Rusland om voor het eerst dit seizoen te racen.

Wehrlein reageert alvast strijdvaardig: “Het belangrijkste voor mij is dat ik intensief kan trainen zodat ik 100 procent klaar ben om te racen. Hopelijk kan ik mijn eerste volledig raceweekend afwerken in Bahrein. Is dat niet het geval, dan zal ik van de tijd gebruikmaken om volledig voorbereid te zijn voor de GP van Rusland.”



Geschreven door Frederic Schoutetens