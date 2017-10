Williams krijgt voorwaardelijke straf: banden drie seconden te laat binnen

20 oktober 2017 — Het team van Williams heeft op vrijdag, na de eerste oefensessies in Austin, een voorwaardelijke geldboete van 10 000 euro gekregen omdat het de regels aangaande de banden heeft overtreden.



Er wordt van de F1-teams verwacht dat ze na de eerste veertig minuten van de eerste oefensessie een setje gebruikte banden inleveren. Williams was op vrijdag in Austin echter drie seconden (!) te laat met de banden van Massa en dat was reden genoeg om bij de stewards op het matje geroepen te worden.

De FIA strafte Williams dus voorwaardelijk en als er dit seizoen geen inbreuken meer worden vastgesteld vervalt de straf op het einde van het seizoen.

De officiële mededeling van de FIA luidt: “Desondanks dit een inbreuk op de regels betreft (de tweede van dezelfde soort al dit jaar door het team) zien we dat het team slechts drie seconden te laat was. Vandaar dat de straf op het einde van het seizoen zal vervallen.”

Williams kreeg na de GP van België al eens een boete van 10 000 euro toen ze ook te laat waren om de banden in te leveren. Toen was er echter verwarring ontstaan over de timings door een rode vlag-situatie.

