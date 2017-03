Williams mist vierde testdag door crash Lance Stroll

02 maart 2017 — Het Williams F1 team moet door een gebrek aan reserveonderdelen de vierde testdag van de eerste wintertest aan zich voorbij laten gaan.



Lance Stroll belandde gisteren met zijn F1-bolide in de muur, waardoor de FW40 beschadigd raakte. Eerder op de dag belandde Stroll ook met zijn wagen in de grindbak.

Door een gebrek aan reserveonderdelen kan de renstal vandaag niet deelnemen aan de regenbandentest op het circuit de catalunya. Een serieuze tegenvaller voor Williams, dat zo een unieke kans aan zich voorbij ziet gaan om de nieuwe bredere regenbanden te testen.

Following a thorough inspection overnight some damage to the FW40 chassis was discovered 1/3 — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) March 2, 2017

Therefore, on safety grounds, the team will not run the car today. A second chassis will be prepared at track this afternoon 2/3 — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) March 2, 2017

(cont.) as originally planned, with the team aiming to be back on track for the second test next week starting on Tuesday 7 March 3/3 — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) March 2, 2017



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout