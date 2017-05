Wolff: “Er bestaat geen magische oplossing voor Hamilton zijn problemen”

09 mei 2017 — Lewis Hamilton ondervond in het Russische Sochi heel wat problemen. Volgens Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff bestaat er echter geen magische oplossing voor de problemen die Hamilton in Rusland had.



Het was een vreemd raceweekend in Rusland voor Hamilton. Tijdens de kwalificatie was hij een halve seconde trager dan Sebastian Vettel die de polepositie veroverde en tijdens de race was finishte Hamilton op 36 seconden van racewinnaar en teamgenoot Valtteri Bottas.

Geen al te best raceweekend voor Hamilton, die doorheen de race en het raceweekend regelmatig klaagde over verschillende zaken. Hamilton vond niet echt een goede afstelling voor de wagen waarbij de banden goed konden functioneren en er tegelijkertijd een goede balans voor de wagen was.

Volgens Mercedes-motorsportbaas was het de voorbije dagen een prioriteit van Mercedes om uit te zoeken waarom Hamilton zoveel problemen had. Het zou echter ook best kunnen dat de problemen enkel en alleen verbonden zijn aan het circuit in Sochi. De Sochi Autodrom heeft immers een erg specifieke layout en een asfaltlaag die bijzonder zacht is voor de banden.

“Lewis had een moeilijk weekend en dat zowel tijdens de kwalificatie als de race,” aldus Toto Wolff. “We hebben heel wat tijd geïnvesteerd in het ontrafelen van wat er gebeurde en het proberen begrijpen waarom de wagen niet in het juiste ‘venster’ geraakte waardoor hij zich comfortabel in de wagen zou moeten voelen. Er is echter geen magische oplossing om dit te begrijpen, we kunnen alleen maar hard werken en aandacht besteden aan alle details.”

“We moeten Hamilton de middelen geven om de komende races zijn ding te kunnen doen. Dat wordt een erg grote focus voor ons,” besluit Toto Wolff.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout