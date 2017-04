Toto Wolff “erg trots” op eerste overwinning van Bottas

30 april 2017 — Mercedes-baas Toto Wolff zei na afloop van de GP van Rusland "erg trots" te zijn op Valtteri Bottas. De Fin behaalde vandaag immers zijn eerste overwinning in de Formule 1.



Valtteri Bottas wist bij de start beide Ferrari’s voorbij te gaan, nadat hij Sebastian Vettel achter zich hield. Daardoor is de Fin de 107ste rijder die een Grote Prijs wint.

“Ik ben erg trots”, klinkt Toto Wolff tegenover Sky Sports. “Op het einde van de race kwam er veel druk van een viervoudig wereldkampioen, maar hij maakte geen fouten. Ik ben erg gelukkig met dit resultaat. We zullen het zeker vieren, want het is zijn eerste overwinning.”

Op vrijdag was Mercedes opmerkelijk trager dan concurrent Ferrari. Wolff heeft dan ook veel lof voor het team om toch nog de overwinning binnen te halen.

“Ik geef alle krediet aan de mensen hier en in de fabriek, om het probleem die we op vrijdag kenden op te lossen. We waren niet sterk tijdens de lange runs en waren ook niet snel over één ronde. Maar we vochten terug op zondag, toen het telde. Als ik Niki was, zou ik mijn pet afnemen voor hen.”

Wolff benadrukt wel dat Mercedes nog veel werk heeft. Lewis Hamilton had het dit weekend erg lastig.

“We moeten veel lessen leren en begrijpen: hoe we progressie kunnen boeken, hoe we sneller kunnen gaan en waarom we Lewis niet de juiste wagen konden geven. In het geval van Lewis hoopten we op een safety car, wat de enige mogelijkheid was om naar P3 te gaan. Kimi was immers enorm snel vandaag. Wanneer de wagen niet honderd procent goed is en je de banden niet op de juiste temperatuur krijgt, verlies je snelheid. Dat gebeurde vandaag.”



Geschreven door Frederic Schoutetens