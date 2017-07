Yas Marina Circuit in Abu Dhabi gaat voor een nieuw kleurtje ...

02 juli 2017 — Hey Yas Marina Circuit heeft laten weten dat het ter gelegenheid van de GP van Abu Dhabi haar circuit een nieuw kleurtje geeft.

De uitloopstroken rondom het Yas Marina Circuit waren de voorbije jaren blauw gekleurd maar het circuit heeft de schilders aan het werk gezet om het Yas Marina Circuit een make-over te geven.

Paars wordt de nieuwe kleur rondom het circuit, waarbij er heel wat paarse accenten worden aangebracht. Ook de uitloopstroken worden paars geschilderd. Bij het Yas Marina Circuit zijn ze alvast laaiend enthousiast, nu nog de F1-piloten, de rijders en de fans ...

#YasAnnouncement coming your way! Thought we'd try something new for the #AbuDhabiGP . #NewRules , new colour scheme ߎ¨ #YasIslandBuzz pic.twitter.com/6uDRLamuDz

Oh dear, every year we say "wear long trousers while spraying the #AbuDhabiGP run-off areas", and every year we get stuck in this situation pic.twitter.com/VZnSgruYlp